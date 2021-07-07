Россия отреагировала на обвинения в хакерской атаке на сервера Республиканской партии США
Россия отвергает информацию об атаке "российских правительственных хакеров" на компьютерные системы Национального комитета республиканской партии. Якобы на подтверждение этого факта нет никаких доказательств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство РФ в США.
Российские дипломаты утверждают, что республиканцы якобы сами опровергли факт кибернападения.
"Обратили внимание на публикацию в Bloomberg от 6 июля о якобы взломе "российскими правительственными хакерами" компьютерных систем Национального комитета республиканской партии. Решительно отвергаем подобные измышления", - говорится в сообщении.
Ранее Bloomberg сообщил, что хакеры, связанные с российскими властями, взломали сервера национального комитета Республиканской партии США.
Вскоре стало известно, что хакерам не удалось получить данные Национального комитета Республиканской партии.