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Росія відреагувала на звинувачення в хакерській атаці на сервери Республіканської партії США

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Середа 07 липня 2021 09:31
Росія відреагувала на звинувачення в хакерській атаці на сервери Республіканської партії США Фото: РФ відкидає звинувачення в кібератаці на республіканців США (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Росія відкидає інформацію про атаку "російських урядових хакерів" на комп'ютерні системи Національного комітету Республіканської партії. Нібито на підтвердження цього факту немає жодних доказів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство РФ в США.

Російські дипломати стверджують, що республіканці нібито самі спростували факт кібернападу.

"Звернули увагу на публікацію в Bloomberg від 6 липня про нібито злом "російськими урядовими хакерами" комп'ютерних систем Національного комітету Республіканської партії. Рішуче відкидаємо подібні вигадки", - йдеться в повідомленні.

Раніше Bloomberg повідомив, що хакери, пов'язані з російською владою, зламали сервера Національного комітету Республіканської партії США.

Незабаром стало відомо, що хакерам не вдалося отримати дані Національного комітету Республіканської партії.

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