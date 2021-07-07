Росія відреагувала на звинувачення в хакерській атаці на сервери Республіканської партії США
Росія відкидає інформацію про атаку "російських урядових хакерів" на комп'ютерні системи Національного комітету Республіканської партії. Нібито на підтвердження цього факту немає жодних доказів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство РФ в США.
Російські дипломати стверджують, що республіканці нібито самі спростували факт кібернападу.
"Звернули увагу на публікацію в Bloomberg від 6 липня про нібито злом "російськими урядовими хакерами" комп'ютерних систем Національного комітету Республіканської партії. Рішуче відкидаємо подібні вигадки", - йдеться в повідомленні.
Раніше Bloomberg повідомив, що хакери, пов'язані з російською владою, зламали сервера Національного комітету Республіканської партії США.
Незабаром стало відомо, що хакерам не вдалося отримати дані Національного комітету Республіканської партії.