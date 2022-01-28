Россия отправила на границу Украины медицинские подразделения, - WSJ

В материале издания говорится, что Москва достигла уровня готовности, "которого не было никогда". Однако также подчеркивают, что это не означает, то нападение неизбежно. Но в действиях РФ видят четкие предпосылки к этому.

Пока западные союзники не пришли к единому мнению по поводу намерений президента России Владимира Путина. Некоторые страны делают разные выводы, ссылаясь на одинаковые данные.