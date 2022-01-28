Росія відправила на кордон України медичні підрозділи, - WSJ

Західні чиновники оборонних відомств стверджують, що Росія стягнула медичні підрозділи до кордону України. За їх словами, таким чином РФ "завершила останні приготування до вторгнення в Україну"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

У матеріалі видання йдеться, що Москва досягла рівня готовності, "якого не було ніколи". Однак також підкреслюють, що це не означає, що напад неминучий. Але в діях РФ бачать чіткі передумови для цього.

Поки що західні союзники не дійшли єдиної думки щодо намірів президента Росії Володимира Путіна. Деякі країни роблять різні висновки, посилаючись на однакові дані.