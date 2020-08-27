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Россия отправила на Донбасс "гумконвой", Украина выразила протест

Автор: Дмитрий Левицкий

Россия без согласования с Украиной и Международным комитетом Красного Креста отправила на оккупированную территорию Донбасса очередной "гуманитарный конвой". В связи с этим Украина выразила решительный протест Министерству иностранных дел России.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Российский "гуманитарный конвой" незаконно пересек украинскую границу через закрытые Украиной пункты пропуска "Изварино" и "Успенка". Так, украинские пограничники не получили возможности проверить груз, что предусмотрено нормами международного права.

В своей ноте украинское министерство призвало российскую сторону неуклонно придерживаться своих международных обязательств и двусторонних договоров относительно путей доставки гуманитарных грузов.

"МИД Украины соответствующим образом реагировать на все последующие международно-противоправные деяния со стороны государства-агрессора", - добавили в ведомстве.

Напомним, Россия направляла "гумконвой" на оккупированный Донбасс в декабре прошлого года.

Тогда в МИД Украины также выражали протест из-за российского "гумконвоя".

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