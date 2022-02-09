Россия отправила 6 десантных кораблей на учения в Черное море

В Минобороны РФ заявляют, что отряд больших десантных кораблей Военно-Морского Флота России начал прохождение проливов Босфор и Дарданеллы.

"Экипажи совершают плановый переход из Средиземного в Черное море, где примут участие в военно-морских учениях", - говорится в заявлении.

Там уточнили, что в настоящее время корабли "Королев", "Минск" и "Калининград" находятся в проливе Дарданеллы. Десантные корабли "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк" пройдут черноморскими проливами в течение следующих суток, то есть 9 февраля.

Отмечается, что перед этим корабли заходили в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России на побережье Средиземного моря, где запаслись горюче-смазочными материалами, питьевой водой и продовольствием.

Согласно плану, военно-морские учения проводятся в течение января-февраля текущего года. Основная их цель - "отработка действий сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений".

Также в Минобороны РФ отметили, что всего к участию в мероприятиях привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.