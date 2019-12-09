Россия отказывается рассматривать изменение минских соглашений на саммите в Париже

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Россия намерена занять на саммите "жесткую позицию"

Российская Федерация на саммите "нормандской четверки" не намерена пересматривать минские договоренности. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на данные лиц, занимающихся подготовкой делегации ко встрече.

Отмечается, что российская сторона собирается занять жесткую позицию перед встречей, поскольку Москва придерживается мнения о том, что если в Минских договоренностях речь идет о досрочных выборах на Донбассе, то их нельзя совмещать с очередными выборами в Украине.

Также российская сторона рассчитывает на поддержку такой позиции со стороны других участником саммита - Франции и Германии.



Напомним, ранее РБК-Украина публиковало график проведения саммита представителей "нормандской четверки", который состоится 9 декабря в Париже. В рамках саммита состоятся встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Также планируется встреча Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным, однако окончательной информации по поводу этой встречи пока нет.