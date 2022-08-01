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Россия отказывается использовать газовую турбину, полученную от Канады в обход санкций

Фото: РФ до сих пор не использовала газовую турбину для "Северного потока-1" (nord-stream2.com by Paul Langrock)
Автор: Наталья Юрченко

Россия до сих пор не использовала газовую турбину для трубопровода "Северный поток-1", которую ей передали в обход санкций. Таким образом РФ продолжает газовый шантаж Европы.

Об этом заявил представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Фактом является то, что турбину уже можно было бы использовать. И таким образом устранить уже знакомый повод не поставлять столько (газа - ред.), сколько можно было бы снабжать, по политическим причинам", - сказал он.

При этом он отмечает, что Германия не будет сообщать местонахождение турбины для безопасности.

По словам Бюхнера, компания Siemens готова в любой момент передать турбину российскому "Газпрому". Однако процесс не продвигается дальше по разным причинам, и "они являются политическими".

Напомним, Россия значительно снизила поставки газа в Европу по трубопроводу "Северный поток-1". Причиной является отключение еще одной турбины из-за "неисправности".

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Российская ФедерацияГерманияСеверный поток