Россия отказывается использовать газовую турбину, полученную от Канады в обход санкций

Россия до сих пор не использовала газовую турбину для трубопровода "Северный поток-1", которую ей передали в обход санкций. Таким образом РФ продолжает газовый шантаж Европы.

Об этом заявил представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"Фактом является то, что турбину уже можно было бы использовать. И таким образом устранить уже знакомый повод не поставлять столько (газа - ред.), сколько можно было бы снабжать, по политическим причинам", - сказал он.

При этом он отмечает, что Германия не будет сообщать местонахождение турбины для безопасности.

По словам Бюхнера, компания Siemens готова в любой момент передать турбину российскому "Газпрому". Однако процесс не продвигается дальше по разным причинам, и "они являются политическими".