RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія відмовляється використовувати газову турбіну, отриману від Канади в обхід санкцій

Фото: РФ досі не використала газову турбіну для "Північного потоку-1" (nord-stream2.com by Paul Langrock)
Автор: Наталія Юрченко

Росія досі не використала газову турбіну для трубопроводу "Північний потік-1", яку їй передали в обхід санкцій. Таким чином РФ продовжує газовий шантаж Європи.

Про це заявив представник уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Фактом є те, що турбіну вже можна було б використовувати. І таким чином усунути уже знайомий привід не постачати стільки (газу - ред.), скільки можна було б постачати, з політичних причин", - сказав він.

При цьому він зазначає, що Німеччина не буде повідомляти місцезнаходження турбіни для безпеки.

За словами Бюхнера, компанія Siemens готова в будь-який момент передати турбіну російському "Газпрому". Проте процес не просувається далі з різних причин, і "вони є політичними".

Нагадаємо, Росія значно знизила поставки газу в Європу по трубопроводу "Північний потік-1". Причиною є відключення ще однієї турбіни через "несправність".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяГерманияСеверный поток