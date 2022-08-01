Росія відмовляється використовувати газову турбіну, отриману від Канади в обхід санкцій

Росія досі не використала газову турбіну для трубопроводу "Північний потік-1", яку їй передали в обхід санкцій. Таким чином РФ продовжує газовий шантаж Європи.
Про це заявив представник уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
"Фактом є те, що турбіну вже можна було б використовувати. І таким чином усунути уже знайомий привід не постачати стільки (газу - ред.), скільки можна було б постачати, з політичних причин", - сказав він.
При цьому він зазначає, що Німеччина не буде повідомляти місцезнаходження турбіни для безпеки.
За словами Бюхнера, компанія Siemens готова в будь-який момент передати турбіну російському "Газпрому". Проте процес не просувається далі з різних причин, і "вони є політичними".
Нагадаємо, Росія значно знизила поставки газу в Європу по трубопроводу "Північний потік-1". Причиною є відключення ще однієї турбіни через "несправність".
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