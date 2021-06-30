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Россия откажется от смены формата переговоров по Донбассу, - представитель ОРДО

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Киев, Среда 30 июня 2021 11:55
Россия откажется от смены формата переговоров по Донбассу, - представитель ОРДО Фото: представитель Донецка в ТКГ Денис Казанский (facebook.com/den_kazansky)
Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

Украина предлагает сменить формат переговоров по Донбассу. Однако, Россия от этого может отказаться.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина представитель Донецка в ТКГ Денис Казанский, говорится в материале "Американская надежда. Могут ли США изменить ход переговоров по Донбассу".

По его словам, Россия хочет выполнения Минских соглашений только в своем прочтении, а это совсем другая история.

"Потому они делают все, чтобы подвесить эту ситуацию и завести ее в бесконечный тупик. Прогнозирую, что они будут против любого изменения форматов, которое могло бы в теории привести к прогрессу и выходу переговоров из тупика", - сказал Казанский.

Напомним, украинская власть настаивает на присоединении США к нормандскому формату, однако этого может не произойти.

Ранее сообщалось, что Байден и Путин обсуждали возобновление консультаций по Донбассу с привлечением спецпредставителя Госдепа США по Украине. При этом на переговорах речь не шла о присоединении США к нормандскому формату.

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Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Американская надежда. Могут ли США изменить ход переговоров по Донбассу