Россия может отказаться от выплаты долга ПАСЕ

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает возможным не платить долг России перед Советом Европы за часть 2017 года и 2018 год, так как тогда делегация не принимала участия в работе ПАСЕ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его мнению, российской стороне нужно осторожно относиться к вопросам выплаты долгов за период отсутствия делегации в ПАСЕ.

"Насколько я понимаю механику действий министерства финансов: мы платим за этот год, когда мы вернулись (в ПАСЕ), и не платим, что было бы в этом случае совершенно естественным, за годы нашего отсутствия", - заявил Слуцкий.

Также он выразил уверенность в том, что "это станет предметом обмена мнениями на высшем уровне", когда новый генеральный секретарь СЕ осенью посетит Россию.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что российская делегация не платила долги с 2016 года и внесла деньги только через три года после возвращения в ПАСЕ. Также, пресс-секретарь Совета Европы Даниэль Хогель заявил, что Россия сделала взнос в бюджет по 2019 год.



Кроме того, спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал свое приглашение для международных наблюдателей от ПАСЕ на внеочередные выборы в Раду. По его словам, среди наблюдателей могут быть представители страны агрессора.