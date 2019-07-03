Россия может отказаться от выплаты долга ПАСЕ

Фото: Леонид Слуцкий (duma.gov.ru)

Выплата долга России перед Советом Европы под большим вопросом

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает возможным не платить долг России перед Советом Европы за часть 2017 года и 2018 год, так как тогда делегация не принимала участия в работе ПАСЕ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его мнению, российской стороне нужно осторожно относиться к вопросам выплаты долгов за период отсутствия делегации в ПАСЕ.

"Насколько я понимаю механику действий министерства финансов: мы платим за этот год, когда мы вернулись (в ПАСЕ), и не платим, что было бы в этом случае совершенно естественным, за годы нашего отсутствия", - заявил Слуцкий.

Также он выразил уверенность в том, что "это станет предметом обмена мнениями на высшем уровне", когда новый генеральный секретарь СЕ осенью посетит Россию.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что российская делегация не платила долги с 2016 года и внесла деньги только через три года после возвращения в ПАСЕ. Также, пресс-секретарь Совета Европы Даниэль Хогель заявил, что Россия сделала взнос в бюджет по 2019 год.



Кроме того, спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал свое приглашение для международных наблюдателей от ПАСЕ на внеочередные выборы в Раду. По его словам, среди наблюдателей могут быть представители страны агрессора.