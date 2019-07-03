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Росія може відмовитись від виплати боргу ПАРЄ 

Новини » Політика    03.07.2019 - 14:16
Росія може відмовитись від виплати боргу ПАРЄ 
Фото: Леонід Слуцький (duma.gov.ru)

Виплата боргу Росії перед Радою Європи під великим питанням

Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький вважає можливим не платити борг Росії перед Радою Європи за частину 2017 року та 2018 рік, так як тоді делегація не брала участі в роботі ПАРЄ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

На його думку, російській стороні потрібно обережно відноситись до питань виплати боргів за період відсутності делегації в ПАРЄ.

"Наскільки я розумію механіку дій міністерства фінансів: ми платимо за цей рік, коли ми повернулися (в ПАРЄ), і не платимо, що було б в цьому випадку абсолютно природним, за роки нашої відсутності", - заявив Слуцький.

Також він висловив впевненість в тому, що "це стане предметом обмінів думками на вищому рівні", коли новий генеральний секретар РЄ восени відвідає Росію. 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що російська делегація не сплачувала борги з 2016 року і внесла гроші тільки через три роки після повернення до ПАРЄ. Також, прес-секретар Ради Європи Даніель Хогель заявив, що Росія зробила внесок до бюджету за 2019 рік. 

Крім того, спікер Верховної ради України Андрій Парубій відкликав своє запрошення для міжнародних спостерігачів від ПАРЄ на позачергові вибори в Раду. За його словами, серед спостерігачів не можуть бути представники країни агресора. 

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