Россия отбирает паспорта у депортированных украинцев. Вместо них выдает "справки", - омбудсмен

"Забирают паспорта (у вывезенных украинцев - ред.). Их забирают еще в фильтрационном лагере", - сказала Денисова.

По ее словам, дальше людей перевозят на территорию России.

"Например, у нас есть семья, которую перевезли в Суздаль Владимирской области, все. А дальше им дают, когда до них дойдут какие-то службы, миграционную справку. И они вот с этой миграционной справкой дальше и ездят", - рассказала Денисова.

Омбудсмен также отметила, что сейчас ведется работа над тем, чтобы граждане Украины, у которых отобрали паспорта, смогли выехать из России в страны Евросоюза по этой справке.

Напомним, ранее стало известно, что Россия вслед за депортацией начала паспортизацию. Страна-агрессор выдала на своей территории принудительно вывезенным украинцам уже 12 тысяч паспортов.

Добавим, МИД призвал международные организации поспособствовать возвращению украинцев, которых депортировала Россия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.