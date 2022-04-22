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Россия отбирает паспорта у депортированных украинцев. Вместо них выдает "справки", - омбудсмен

Фото: омбудсмен Людмила Денисова (facebook.com/denisovaombudsman)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты выдают забирают у депортированных украинцев их паспорта. Вместо этого в дальнейшем гражданам Украины выдается так называемая "миграционная справка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову в эфире телеканала "Настоящее время".

"Забирают паспорта (у вывезенных украинцев - ред.). Их забирают еще в фильтрационном лагере", - сказала Денисова.

По ее словам, дальше людей перевозят на территорию России.

"Например, у нас есть семья, которую перевезли в Суздаль Владимирской области, все. А дальше им дают, когда до них дойдут какие-то службы, миграционную справку. И они вот с этой миграционной справкой дальше и ездят", - рассказала Денисова.

Омбудсмен также отметила, что сейчас ведется работа над тем, чтобы граждане Украины, у которых отобрали паспорта, смогли выехать из России в страны Евросоюза по этой справке.

Напомним, ранее стало известно, что Россия вслед за депортацией начала паспортизацию. Страна-агрессор выдала на своей территории принудительно вывезенным украинцам уже 12 тысяч паспортов.

Добавим, МИД призвал международные организации поспособствовать возвращению украинцев, которых депортировала Россия.

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