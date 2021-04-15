Россия осуществила провокации против украинских катеров, дежуривших в Азовском море
Сегодня ночью, в Азовском море катера ФСБ РФ осуществили провокацию относительно катерной группы ВМС ВС Украины. Последние находились на боевом дежурстве.
Об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ.
Российская сторона попыталась помешать "законным действиям" украинских катеров.
"Несмотря на провокации и целенаправленные действия россиян, по ограничению свободного судоходства, катерная тактическая группа ВМС Украины продолжила выполнять поставленные задачи", - говорится в сообщении.
В ВМС отмечают, что украинские моряки и впредь будут обеспечивать безопасность Украины с морского направления, в том числе в Азовском море, руководствуясь при этом исключительно нормами Международного морского права.
Ранее сообщалось, что Россия закрывает часть акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для иностранных военных кораблей и государственных судов под предлогом военных учений.
Напомним, США рассматривали возможность отправки военных кораблей в Черное море, чтобы продемонстрировать свою поддержку.
Однако на днях министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу официально подтвердил, что Соединенные Штаты не будут пока размещать свои корабли в Черном море.