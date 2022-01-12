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Россия осудила политику НАТО и пригрозила "самыми непредсказуемыми последствиями"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Глушко заявил, что политика НАТО направлена только на сдерживание России. Он добавил, такое положение может привести к тяжелым последствиям для Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Глушко по итогам заседания Совета Россия-НАТО.

По его словам, НАТО якобы возвращается к образцу 1949 года, когда политика Альянса была направлена только на сдерживание России.

"Мы очень честно, прямо, без попыток обходить углы, используя какие-либо политкорректные формулы, указали на то, что дальнейшее скатывание ситуации может привести к самым непредсказуемым и самым тяжелым последствиям для европейской безопасности", - добавил дипломат.

Глушко подчеркнул, что Россия не согласна с таким сценарием и те меры, которые сегодня Москва предлагает, позволяют кардинальным образом развернуть эту ситуацию, вновь вернуться к построению европейской безопасности в интересах всех

Он также отметил, что одним из факторов, которые влияет на ухудшение безопасности в Европе, это процесс расширения НАТО.

"Сегодня в состав НАТО вошли многие государства, и их территории очевидным образом используются для проекции силы в направлении России с различных географических направлений и на стратегическую глубину. Это серьезным образом также ухудшает нашу безопасность и создает для нее неприемлемые риски, которым мы будем противостоять", - уточнил Глушко.

Напомним, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Участники обсудили ситуацию на границе Украины, угрозу вторжения РФ и предложенные Москвой "гарантии безопасности".

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