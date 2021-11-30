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Россия - острая угроза. Путин не признает независимость Украины, - глава MI6

Новина українською →
Вторник 30 ноября 2021 17:00
Россия - острая угроза. Путин не признает независимость Украины, - глава MI6 Фото: глава MI6 Ричард Мур (twitter.com/HassanAKhaire)
Автор: Валерия Полищук

Глава разведывательной службы Министерства иностранных дел Великобритании, более известной как MI6, Ричард Мур заявил, что Россия является острой угрозой. Он также добавил, что президент России Владимир Путин ясно дал понять, что он не признает право Украины быть независимым государством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Время от времени вокруг Украины возникают своего рода кризисы, поскольку мы беспокоимся о наращивании войск и о том, каковы могут быть намерения президента Путина. Поэтому нужно очень внимательно следить за ситуацией и очень осторожно сигнализировать россиянам о том, какую цену им придется заплатить, если они вмешаются, как это произошло в 2014 году", - заявил он.

При этом глава MI6 добавил, что здесь нет "враждебной повестки дня".

"Мы не пытаемся окружить Россию, мы не пытаемся помешать ей преследовать свои законные интересы", - заявил Мур.

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