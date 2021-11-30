Росія - гостра загроза. Путін не визнає незалежність України, - глава MI6

Глава розвідувальної служби Міністерства закордонних справ Великобританії, більш відомої як MI6, Річард Мур заявив, що Росія є гострою загрозою. Він також додав, що президент Росії Володимир Путін ясно дав зрозуміти, що він не визнає право України бути незалежною державою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

"Час від часу навколо України виникають свого роду кризи, оскільки ми турбуємося про нарощування військ і про те, якими можуть бути наміри президента Путіна. Тому потрібно дуже уважно стежити за ситуацією і дуже обережно сигналізувати росіянам про те, яку ціну їм доведеться заплатити, якщо вони втрутяться, як це сталося в 2014 році", - заявив він.

При цьому глава MI6 додав, що тут немає "ворожого порядку денного".

"Ми не намагаємося оточити Росію, ми не намагаємося перешкодити їй переслідувати свої законні інтереси", - заявив Мур.