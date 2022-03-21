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Без энергетического эмбарго, но с экономическим давлением. Кулеба анонсировал 5-й пакет санкций против РФ

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Понедельник 21 марта 2022 20:34
Без энергетического эмбарго, но с экономическим давлением. Кулеба анонсировал 5-й пакет санкций против РФ Фото: Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поделился подробностями об очередном пакете санкций Европейского Союза против России за войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

Брюссель пока не решился ввести ограничения на покупку энергоносителей из РФ. Однако в пакете будут другие экономические ограничения для российских компаний и граждан.

"К сожалению, должен констатировать, что из-за позиций дипломатов отдельных государств в пятый пакет не будет включено эмбарго на поставку российской нефти и газа на рынки ЕС. Однако там будут другие экономические вещи, и мы этот пакет обязательно дожмем", – заявил дипломат.

Напомним, что Соединенные Штаты решили отправить ВСУ системы противовоздушной обороны советского производства.

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