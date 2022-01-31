Россия не остановится только вторжением в Украину, - Маркарова
Россия не остановится только на Украине, если решиться на вторжение. Об этом заявила посла Украины в США Оксана Маркарова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Оксаны Маркаровой в передаче "Лицом к нации" на СBC News.
По словам Маркаровой, истинная причина возможного нападения России на Украину не состоит в том, что Путин хочет заполучить именно Украину. По ее словам, проблема куда выше - атака РФ на европейскую демократию.
"Причина, по которой Путин напал на нас, не в том, что он хочет Украину или только Украину. Причина, по которой он напал на нас, заключается в том, что мы выбрали демократию и у нас есть евроатлантические и европейские устремления. Так что это атака на демократию, и я считаю, что никто не застрахован, если Украина подвергнется нападению", - сказала посол.
Она также добавила, что Украина не хочет быть частью Советского Союза, Российской империи или Российской Федерации.
"Мы хотим быть суверенными, мы суверенные и мы боремся за свою независимость. И если на Украину и дальше будет нападать Россия, то конечно на Украине они не остановятся", - сказала Маркарова.
Маркарова подчеркнула, что в целях всего цивилизованного мира сейчас помочь Украине.
"Вот почему в интересах Европы и всего демократического мира помочь нам защитить себя, а также показать, что международное верховенство права все еще работает", - добавила она.
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