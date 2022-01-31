Россия не остановится только вторжением в Украину, - Маркарова

Россия не остановится только на Украине, если решиться на вторжение. Об этом заявила посла Украины в США Оксана Маркарова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Оксаны Маркаровой в передаче "Лицом к нации" на СBC News .

По словам Маркаровой, истинная причина возможного нападения России на Украину не состоит в том, что Путин хочет заполучить именно Украину. По ее словам, проблема куда выше - атака РФ на европейскую демократию.

"Причина, по которой Путин напал на нас, не в том, что он хочет Украину или только Украину. Причина, по которой он напал на нас, заключается в том, что мы выбрали демократию и у нас есть евроатлантические и европейские устремления. Так что это атака на демократию, и я считаю, что никто не застрахован, если Украина подвергнется нападению", - сказала посол.

Она также добавила, что Украина не хочет быть частью Советского Союза, Российской империи или Российской Федерации.

" Мы хотим быть суверенными, мы суверенные и мы боремся за свою независимость. И если на Украину и дальше будет нападать Россия, то конечно на Украине они не остановятся", - сказала Маркарова.

Маркарова подчеркнула, что в целях всего цивилизованного мира сейчас помочь Украине.