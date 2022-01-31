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Росія не зупиниться тільки вторгненням в Україну, - Макарова

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США, Понеділок 31 січня 2022 04:00
Росія не зупиниться тільки вторгненням в Україну, - Макарова Фото: посол США в Україні Оксана Маркарова (mof.gov.ua)
Автор: Наталья Скороход

Росія не зупиниться тільки на Україні, якщо зважитися на вторгнення. Про це заявила посла України в США Оксана Маркарова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Оксани Маркарової в передачі "обличчям до нації" на СВС News.

За словами Маркарової, справжня причина можливого нападу Росії на Україну не полягає в тому, що Путін хоче отримати саме Україну. За її словами, проблема куди вища - атака РФ на європейську демократію.

"Причина, по якій Путін напав на нас, не в тому, що він хоче Україну або тільки Україну. Причина, по якій він напав на нас, полягає в тому, що ми вибрали демократію та у нас є євроатлантичні та європейські устремління. Так що це атака на демократію, і я вважаю, що ніхто не застрахований, якщо Україна піддасться нападу", - сказала посол.

Вона також додала, що Україна не хоче бути частиною Радянського Союзу, Російської імперії або Російської Федерації.

"Ми хочемо бути суверенними, ми суверенні та ми боремося за свою незалежність. І якщо на Україну і далі буде нападати Росія, то звичайно на Україні вони не зупиняться", - сказала Маркарова.

Маркарова підкреслила, що в інтересах всього цивілізованого світу зараз допомогти Україні.

"Ось чому в інтересах Європи і всього демократичного світу допомогти нам захистити себе, а також показати, що міжнародне верховенство права все ще працює", - додала вона.

Нагадаємо, що Євросоюз розробляє нові санкції проти Росії. Вони спрямовані на серйозний збиток в економіці.

Раніше повідомлялося, що санкції США здатні зруйнувати економіку Росії. Видання NYT докладніше розповіло про наслідки.

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Вторгнення Росії до України Європа Сполучені Штати Америки
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