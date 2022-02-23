"Росія не зупиниться на Україні": Кулеба на ГА ООН закликав відповісти на дії Путіна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на засіданні Генеральної асамблеї ООН заявив, що агресія Росії має бути проблемою для всіх країн. Він пояснив, що Росія не зупиниться лише на Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ міністра на ГА ООН.

"Я попереджаю кожну націю в цій видатній палаті. Ніхто не зможе відсидіти цю кризу, якщо Путін вирішить, що він може рухатися вперед своєю агресією проти України. Ваші держави і ваш народ зіткнуться з болючими наслідками разом з нашою державою і народом. Ось чому ми повинні використовувати цей останній шанс для дій і зупинити Путіна там, де він є", - сказав Кулеба.

Як наголосив міністр, початок повномасштабної війни в Україні стане кінцем світового порядку. І, якщо Росія зараз не отримає швидкої і рішучої відповіді, то це означатиме банкрутство міжнародної системи безпеки.

" Це похмурий сценарій, який поверне нас до найтемніших часів 20-го століття. Росія не зупиниться на Україні", - зазначив він.

Кулеба додав, що безкарність Росії може стати прикладом для інших країн.