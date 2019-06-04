Россия оспорила в Швейцарии решение суда по компенсации "Укрнафте"

Российская федерация оспорила в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения о компенсациях "Укрнафте" 44 млн долларов за "национализированные" заправки в аннексированном Крыму. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции РФ.

Согласно сообщению, иски были поданы по арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ на основании соглашения между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций.

"Россия не согласна с возможностью применения указанного соглашения к таким спорам", - заявили в российском министерстве.

Как сообщало РБК-Украина, 12 апреля арбитраж взыскал с России в пользу "Укрнафты" 44,4 млн долларов компенсации за захват имущества в Крыму. Согласно решению суда, в 2014 году оккупанты захватили административные помещения и 16 автозаправочных станций компании. Кроме того, российская сторона возместит 3,5 млн долларов арбитражных расходов. Также суд постановил, что на сумму компенсации "Укрнафте" начисляются проценты с 22 апреля 2014 года, сумма которых на сегодня составляет более 5,5 млн долларов.

Напомним, в октябре 2018 года суд Швейцарии стал на защиту "Укрнафты" в деле захвата Россией активов в Крыму и установил, что компания была инвестором по соглашению с РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, а имущество на территории Крыма - инвестициями.