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"Россия ошибается на каждом шагу": Украина ответила на выступление РФ в Гааге

Автор: Мария Кучерявец

Украина выступила на слушаниях Арбитражного суда в Гааге по делу о захвате РФ украинских моряков во время которых осудила вчерашние заявления российской стороны. И подчеркнула пренебрежение Россией международного права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МИД.

Как отметила агент Украины Оксана Золотарева, РФ нарушила основополагающий принцип морского права: иммунитет военных кораблей.

"Конвенция ООН по морскому праву гарантирует этот иммунитет. Это означает, что корабли ВМС Украины Бердянск, Никополь и Яны Капу - является воплощением нашего суверенитета и, как таковые заслуживают уважения. Однако Россия не уважает международное право. Как и не уважает суверенитет Украины", - подчеркнула Золотарева.

Она напомнила, что РФ арестовала, держала под стражей и преследовала в рамках уголовного дела граждан Украины, а именно:

  • капитан второго ранга Денис Гриценко,
  • старший лейтенант Роман Мокряк,
  • капитан-лейтенант Богдан Небылица,
  • старшина первой статьи Олег Мельничук,
  • капитан третьего ранга Владимир Лесной,
  • капитан-лейтенант Сергей Попов,
  • старшие лейтенанты Андрей Драч и Василий Сорока,
  • старшие матросы Андрей Артеменко, Виктор Безпальченко, Юрий Безъязычный, Андрей Оприско, Владимир Терещенко, Михаил Власюк, Владимир Варимез, и Вячеслав Зинченко,
  • матросы Андрей Эйдер, Богдан Головаш, Евгений Семидоцкий, и Сергей Цыбизов,
  • старший мичман Юрий Будзило и мичман Андрей Шевченко, и старшины второй статьи Владислав Костышин и Сергей Чулиба.

Агент Украины также подчеркнула, что РФ пользуется фактическим аргументом, что не актуален и заявляет недопустимые юридические аргументы.

"Россия ошибается на каждом шагу. Идея "преследования военного корабля по горячим следам" абсурдна. Аргумент России неверен еще и потому, что она отрицает иммунитет военных кораблей в территориальном море", - отметила Золотарева.

Напомним, что слушания в Гаагском суде начались 11 октября с выступления представителя делегации РФ, сегодня выступает украинская сторона.

После чего состоится второй раунд дебатов, который пройдет 14 и 15 октября.

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