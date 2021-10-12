"Россия ошибается на каждом шагу": Украина ответила на выступление РФ в Гааге

Украина выступила на слушаниях Арбитражного суда в Гааге по делу о захвате РФ украинских моряков во время которых осудила вчерашние заявления российской стороны. И подчеркнула пренебрежение Россией международного права.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МИД.
Как отметила агент Украины Оксана Золотарева, РФ нарушила основополагающий принцип морского права: иммунитет военных кораблей.
"Конвенция ООН по морскому праву гарантирует этот иммунитет. Это означает, что корабли ВМС Украины Бердянск, Никополь и Яны Капу - является воплощением нашего суверенитета и, как таковые заслуживают уважения. Однако Россия не уважает международное право. Как и не уважает суверенитет Украины", - подчеркнула Золотарева.
Она напомнила, что РФ арестовала, держала под стражей и преследовала в рамках уголовного дела граждан Украины, а именно:
Агент Украины также подчеркнула, что РФ пользуется фактическим аргументом, что не актуален и заявляет недопустимые юридические аргументы.
"Россия ошибается на каждом шагу. Идея "преследования военного корабля по горячим следам" абсурдна. Аргумент России неверен еще и потому, что она отрицает иммунитет военных кораблей в территориальном море", - отметила Золотарева.
Напомним, что слушания в Гаагском суде начались 11 октября с выступления представителя делегации РФ, сегодня выступает украинская сторона.
После чего состоится второй раунд дебатов, который пройдет 14 и 15 октября.