RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Росія помиляється на кожному кроці": Україна відповіла на виступ РФ у Гаазі

Автор: Марія Кучерявець

Україна виступила на слуханнях Арбітражного суду в Гаазі в справі про захоплення РФ українських моряків під час яких засудила вчорашні заяви російської сторони. Та наголосила на зневазі Росією міжнародного права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МЗС.

Як зазначила агент України Оксана Золотарьова, РФ порушила основоположний принцип морського права: імунітет військових кораблів.

"Конвенція ООН з морського права гарантує цей імунітет. Це означає, що кораблі ВМС України - Бердянськ, Нікополь та Яни Капу - є втіленням нашого суверенітету і як такі заслуговують на повагу. Проте Росія не поважає міжнародне право. Як і не поважає суверенітет України", - підкреслила Золотарьова.

Вона нагадала, що РФ заарештувала, тримала під вартою та переслідувала в рамках кримінальної справи громадян України, а саме:

  • капітан другого рангу Денис Гриценко,
  • старший лейтенант Роман Мокряк,
  • капітан-лейтенант Богдан Небилиця,
  • старшина першої статті Олег Мельничук,
  • капітан третього рангу Володимир Лісовий,
  • капітан-лейтенант Сергій Попов,
  • старші лейтенанти Андрій Драч та Василь Сорока,
  • старші матроси Андрій Артеменко, Віктор Безпальченко, Юрій Без’язичний, Андрій Оприско, Володимир Терещенко, Михайло Власюк, Володимир Варимез, та В’ячеслав Зінченко,
  • матроси Андрій Ейдер, Богдан Головаш, Євгеній Семидоцький, та Сергій Цибізов,
  • старший мічман Юрій Будзило та мічман Андрій Шевченко, та старшини другої статті Владислав Костишин та Сергій Чуліба.

Агент України також наголосила, що РФ послуговується фактичним аргументом, що не на часі і заявляє недопустимі юридичні аргументи.

"Росія помиляється на кожному кроці. Ідея "переслідування військового корабля по гарячих слідах" абсурдна. Аргумент Росії невірний ще й тому, що вона заперечує імунітет військових кораблів у територіальному морі", - зазначила Золотарьова.

Нагадаємо, що слухання в Гаазькому суді почалися 11 жовтня з виступу представника делегації РФ.

Після чого відбудеться другий раунд дебатів, який заплановано 14 та 15 жовтня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяГаагаКерченский мост