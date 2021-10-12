"Росія помиляється на кожному кроці": Україна відповіла на виступ РФ у Гаазі

Як зазначила агент України Оксана Золотарьова, РФ порушила основоположний принцип морського права: імунітет військових кораблів.

"Конвенція ООН з морського права гарантує цей імунітет. Це означає, що кораблі ВМС України - Бердянськ, Нікополь та Яни Капу - є втіленням нашого суверенітету і як такі заслуговують на повагу. Проте Росія не поважає міжнародне право. Як і не поважає суверенітет України", - підкреслила Золотарьова.

Вона нагадала, що РФ заарештувала, тримала під вартою та переслідувала в рамках кримінальної справи громадян України, а саме:

капітан другого рангу Денис Гриценко,

старший лейтенант Роман Мокряк,

капітан-лейтенант Богдан Небилиця,

старшина першої статті Олег Мельничук,

капітан третього рангу Володимир Лісовий,

капітан-лейтенант Сергій Попов,

старші лейтенанти Андрій Драч та Василь Сорока,

старші матроси Андрій Артеменко, Віктор Безпальченко, Юрій Без’язичний, Андрій Оприско, Володимир Терещенко, Михайло Власюк, Володимир Варимез, та В’ячеслав Зінченко,

матроси Андрій Ейдер, Богдан Головаш, Євгеній Семидоцький, та Сергій Цибізов,

старший мічман Юрій Будзило та мічман Андрій Шевченко, та старшини другої статті Владислав Костишин та Сергій Чуліба.

Агент України також наголосила, що РФ послуговується фактичним аргументом, що не на часі і заявляє недопустимі юридичні аргументи.

"Росія помиляється на кожному кроці. Ідея "переслідування військового корабля по гарячих слідах" абсурдна. Аргумент Росії невірний ще й тому, що вона заперечує імунітет військових кораблів у територіальному морі", - зазначила Золотарьова.