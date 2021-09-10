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Россия в оккупированном Крыму провела учения по противовоздушной обороне

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Севастополь, Пятница 10 сентября 2021 15:41
Россия в оккупированном Крыму провела учения по противовоздушной обороне Фото: Россия провела в Крыму учения по противовоздушной обороне (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Анастасия Рокитна

Россия провела в Крыму учения по противовоздушной обороне. Учения провели дивизионы российских зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Министерство обороны России.

Военнослужащие осуществили свертывание пусковых и радиолокационных установок и совершили марш в новые позиционные районы.

На основном этапе учения личный состав ЗРК С-400 "Триумф" отработал алгоритм действий при поступлении информации о приближении авиации "условного противника".

"Затем военнослужащие выполнили обнаружение, идентификацию и уничтожение воздушных целей путем проведения электронных пусков ракет", - говорится в сообщении.

Также, в ходе учения расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" провели тренировку по прикрытию позиций ЗРК С-400 "Триумф" от ракетной атаки "условного противника".

Напомним, Россия и Беларусь начали учения "Запад-2021".

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