Росія в окупованому Криму провела навчання з протиповітряної оборони
Росія провела в Криму навчання з протиповітряної оборони. Навчання провели дивізіони російських зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Міністерство оборони Росії.
Військовослужбовці здійснили згортання пускових і радіолокаційних установок і здійснили марш в нові позиційні райони.
На основному етапі навчання особовий склад ЗРК С-400 "Тріумф" відпрацював алгоритм дій при надходженні інформації про наближення авіації "умовного противника".
"Потім військовослужбовці виконали виявлення, ідентифікацію та знищення повітряних цілей шляхом проведення електронних пусків ракет", - йдеться в повідомленні.
Також, в ході навчання розрахунки зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир" провели тренування з прикриття позицій ЗРК С-400 "Тріумф" від ракетної атаки "умовного противника".
Нагадаємо, Росія і Білорусь почали навчання "Захід-2021".