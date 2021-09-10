ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Росія в окупованому Криму провела навчання з протиповітряної оборони

Новость на русском →
Севастополь, П'ятниця 10 вересня 2021 15:41
Росія в окупованому Криму провела навчання з протиповітряної оборони Фото: Росія провела в Криму навчання з протиповітряної оборони (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Анастасія Рокитна

Росія провела в Криму навчання з протиповітряної оборони. Навчання провели дивізіони російських зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Міністерство оборони Росії.

Військовослужбовці здійснили згортання пускових і радіолокаційних установок і здійснили марш в нові позиційні райони.

На основному етапі навчання особовий склад ЗРК С-400 "Тріумф" відпрацював алгоритм дій при надходженні інформації про наближення авіації "умовного противника".

"Потім військовослужбовці виконали виявлення, ідентифікацію та знищення повітряних цілей шляхом проведення електронних пусків ракет", - йдеться в повідомленні.

Також, в ході навчання розрахунки зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир" провели тренування з прикриття позицій ЗРК С-400 "Тріумф" від ракетної атаки "умовного противника".

Нагадаємо, Росія і Білорусь почали навчання "Захід-2021".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Крим
NEWS
Карантин в Україні планують посилити. МОЗ проситиме уряд зібратися на позачергове засідання
Карантин в Україні планують посилити. МОЗ проситиме уряд зібратися на позачергове засідання
DAILY
Союзний фронт. Чим загрожує Україні інтеграція Росії та Білорусі
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Союзний фронт. Чим загрожує Україні інтеграція Росії та Білорусі