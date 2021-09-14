Россия в оккупированном Крыму присвоила более 4 тысяч памятников, - ЮНЕСКО

"Не менее важно, что Россия использует такое присвоение для реализации своей комплексной долгосрочной стратегии по укреплению своего исторического, культурного и религиозного доминирования над прошлым, настоящим и будущим Крыма", - говорится в докладе.

При этом власти России не выполняют свои обязательства по сохранению объектов культурного наследия на временно оккупированной территории.

"На объектах культурного наследия ведутся незаконные "археологические раскопки". В частности, в июне 2021 года с использованием тяжелой техники начались "раскопки", которые могут поставить под угрозу статус поселения Херсонес Таврический. На временно оккупированной территории активно распространяется практика "реставрации" объектов культурного наследия, а исполнителями соответствующих работ являются организации, не имеющие соответствующей квалификации и опыта", - добавили в организации.

Кроме того, артефакты с оккупированного Крыма вывозятся в Россию без предоставления безопасности или разрешения Украины, как того требует международное право оккупации. В частности, крымские памятки демонстрируют на выставках, посвященных культурному наследию РФ.