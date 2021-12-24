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Россия после оккупации увеличила количество кораблей в Крыму втрое, - ВМС Украины

Автор: Валерия Полищук

Командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что Россия после оккупации Крымского полуострова увеличила численность кораблей Черноморского флота. В частности, количество суден увеличилось в три раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"Восточный сосед за эти шесть лет увеличил численность корабельного состава почти в три раза. Все корабли, поступавшие с начала 2015 года, направлялись в Черноморский флот. Это и шесть подлодок, и фрегаты, и ракетные катера, вспомогательные суда, патрульные и другие", - заявил он.

Неижпапа также добавил, что Черноморский флот пополнлся береговыми ракетными комплексами "Бал" и "Бастион".

"Также сам Крым сейчас - это "непотопляемый авианосец". После захвата Крыма во избежание риска его возвращения этот флот был перенасыщен всеми платформами для защиты захваченной территории", - сказал военачальник.

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