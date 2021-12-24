Росія після окупації збільшила кількість кораблів у Криму втричі, - ВМС України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода" .

"Східний сусід за ці шість років збільшив чисельність корабельного складу майже в три рази. Всі кораблі, що надходили з початку 2015 року, прямували в Чорноморський флот. Це і шість підводних човнів, і фрегати, і ракетні катери, допоміжні судна, патрульні та інші", - заявив він.

Неїжпапа також додав, що Чорноморський флот поповнився береговими ракетними комплексами "Бал" і "Бастіон".

"Також сам Крим зараз - це "непотоплюваний авіаносець". Після захоплення Криму, щоб уникнути ризику його повернення цей флот був перенасичений усіма платформами для захисту захопленої території", - сказав воєначальник.