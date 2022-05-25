Россия оказалась на грани дефолта после отказа Минфина США продлевать платежную лицензию

Министерство финансов США завило, что не будет продлевать лицензию, срок действия которой истекает 25 мая. Лицензия позволяла России производить выплаты процентов и погашения по своему суверенному долгу. Но теперь истечение лицензии, похоже, делает неизбежным дефолт - первый крупный дефолт страны по международным суверенным облигациям более чем за столетие.

Выплаты по российским еврооблигациям на сумму почти 2 млрд долларов подлежат оплате до конца года.

Западные санкции, введенные после вторжения Кремля в Украину 24 февраля, и контрмеры Москвы усложнили перемещение денег через границы, тем не менее, Россия предприняла сознательные усилия, чтобы продолжать платить держателям облигаций.

"Если держатели облигаций не получат свои деньги в срок, с учетом применимых льготных периодов, Россия окажется в состоянии дефолта по суверенному долгу", - сказал Джей Ауслендер, партнер юридической фирмы Wilk Auslander. По его словам, "держатели облигаций, похоже, не смогут получить деньги".

Хотя лицензия распространяется только на граждан США, ее истечение затруднит России выплату другим держателям, учитывая роль американских институтов в мировой финансовой системе и сложность таких платежных процессов.

В пятницу Россия поспешила с форвардными платежами по двум международным облигациям - одной номинированной в евро и одной в долларах - за неделю до срока погашения.

Но ее стремление перевести деньги на банковские счета кредиторов до истечения срока действия отказа, возможно, не оставило достаточно времени для того, что часто является многодневным и сложным процессом оплаты. Один из азиатских держателей облигаций заявил, что платеж не поступил на счет фирмы к среде.

Россия имеет 30-дневный льготный период по двум платежам.

Международные облигации страны на сумму 40 млрд долларов оказались в центре внимания в последние недели, когда прошли дебаты о том, следует ли продлевать лицензию.

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо ранее заявлял, что эти платежи выкачивают средства Москвы и являются "признаком успеха" американской санкционной политики.

Но министр финансов Джанет Йеллен на прошлой неделе заявила, что Вашингтон вряд ли продлит лицензию.

В отличие от большинства ситуаций дефолта, у Москвы нет недостатка в деньгах. Плата за погашение долга меркнет по сравнению с доходами от экспорта нефти и газа - только в апреле рост цен на энергоносители позволил России получить 28 млрд долларов доходов.

Ранее рейтинговые агентства присваивали России инвестиционный уровень, но после против Украины основные рейтинговые агентства прекратили оценку страны.