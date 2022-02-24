Россия одобрила шаг вперед. Зеленский срочно обратился к украинцам: главные заявления

Президент Украины Владимир Зеленский поздно ночью 24 февраля выступил с обращением к украинцам. Он рассказал о недавних решениях властей в сфере обороны, а также обратился к гражданам России из-за угрозы нового вторжения.
Главные заявления президента - в материале РБК-Украина ниже.
Что сказал Зеленский в своем срочном видеообращении:
Напомним, поздно вечером 23 февраля главари так называемых "ДНР" и "ЛНР" попросили Россию о военной помощи.
В ответ на это Украина инициировала срочное заседание Совета безопасности ООН.