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Россия одобрила шаг вперед. Зеленский срочно обратился к украинцам: главные заявления

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский поздно ночью 24 февраля выступил с обращением к украинцам. Он рассказал о недавних решениях властей в сфере обороны, а также обратился к гражданам России из-за угрозы нового вторжения.

Главные заявления президента - в материале РБК-Украина ниже.

Что сказал Зеленский в своем срочном видеообращении:

  • Руководство России одобрило шаг вперед. Речь о российских войсках на украинской границе.
  • Новое вторжение может начаться из-за любой провокации, но оно может стать причиной большой войны в Европе.
  • Путин отказался от телефонного разговора, который инициировала украинская сторона.
  • Россияне должны решить, хотят ли они войны с Украиной.
  • Народ Украины хочет мира, власть Украины хочет мира.
  • Война - это большое горе, и у этого горя большая цена.
  • Украина готова говорить с Россией, чтобы получить гарантии безопасности.
  • России нужно остановиться, пока не поздно.

Напомним, поздно вечером 23 февраля главари так называемых "ДНР" и "ЛНР" попросили Россию о военной помощи.

В ответ на это Украина инициировала срочное заседание Совета безопасности ООН.

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Вторжение России в УкраинуВладимир Зеленский