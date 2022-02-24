Росія схвалила крок вперед. Зеленський терміново звернувся до українців: головні заяви

Президент України Володимир Зеленський пізно вночі 24 лютого виступив зі зверненням до українців. Він розповів про нещодавні рішення влади у сфері оборони, а також звернувся до громадян Росії через загрозу нового вторгнення.
Головні заяви президента - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Що сказав Зеленський у своєму терміновому відеозверненні:
Нагадаємо, пізно ввечері 23 лютого ватажки так званих "ДНР" та "ЛНР" попросили Росію про військову допомогу.
У відповідь на це Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН.