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Росія схвалила крок вперед. Зеленський терміново звернувся до українців: головні заяви

Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський пізно вночі 24 лютого виступив зі зверненням до українців. Він розповів про нещодавні рішення влади у сфері оборони, а також звернувся до громадян Росії через загрозу нового вторгнення.

Головні заяви президента - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що сказав Зеленський у своєму терміновому відеозверненні:

  • Керівництво Росії схвалило крок вперед. Мова про російські війська на українському кордоні.
  • Нове вторгнення може початися через будь-яку провокацію, але воно може стати причиною великої війни в Європі.
  • Путін відмовився від телефонної розмови, яку ініціювала українська сторона.
  • Росіяни повинні вирішити, чи хочуть вони війни з Україною.
  • Народ України хоче миру, влада України хоче миру.
  • Війна - це велике лихо, і у цього лиха велика ціна.
  • Україна готова говорити з Росією, щоб отримати гарантії безпеки.
  • Росії потрібно зупинитись, поки не пізно.

Нагадаємо, пізно ввечері 23 лютого ватажки так званих "ДНР" та "ЛНР" попросили Росію про військову допомогу.

У відповідь на це Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН.

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Вторгнення Росії до УкраїниВолодимир Зеленський