Россия в очередной раз упрощает получение гражданства для украинцев

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Украинцам не надо будет жить в РФ пять лет и доказывать материальное положение

Российская Федерация готовит очередное упрощение раздачи своих паспортов гражданам Украины. Соответствующий законопроект подготовило правительство РФ, передают российские СМИ.

По словам главы комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова, в новом законопроекте от граждан Украины, Беларуси, Молдовы и Казахстана не будет требоваться пятилетнего срока пребывания. Кроме того, им не нужно будет доказывать материальное положение.

Также сообщается, что будет изменена норма, согласно которой иностранец может претендовать на российское гражданство в упрощенной форме после трех лет брака с россиянином/россиянкой. Данный срок будет сокращен до одного года.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство России готовит существенные изменения в законодательство о гражданстве, которые позволят иностранцам получить российский паспорт без отказа от старого.

Отметим, Россия упрощает получение гражданства в рамках Концепции государственной миграционной политики, согласно которой Москва намерена привлечь от 5 млн до 10 млн новых граждан.