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Россия в очередной раз обстреляла "Азот" с людьми в укрытиях: четверо погибших

Фото: Россия в очередной раз обстреляла "Азот" (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска утром во вторник, 24 мая, обстреляли завод "Азот" в Северодонецке. Погибли четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Сегодня утром россияне вновь открыли огонь по территории объединения "Азот", где об этом известно всем, обустроены несколько бомбоубежищ", - рассказал он.

В результате как говорит Гайдай, погибли четыре человека.

"Один из них был тяжело ранен в центральной части города. Его быстро доставили в гуманитарный штаб и начали оказывать помощь, но ранение оказалось несовместимым с жизнью", - добавил глава региона.

По словам Гайдая, за три месяца российские оккупанты едва продвинулись, поэтому вымещают свою ярость от поражений, обстреливая города.

"Плотность и количество обстрелов растет каждый день, - говорит он. - Враг все силы направил на захват Северодонецка и Лисичанска".

Как сообщалось, химзавод "Азот" находится под постоянными обстрелами. Буквально 20 мая завод также был обстрелян.

Напомним, недавно Гайдай рассказал, что российские оккупационные войска не могут добиться успехов в Луганской области и с ужасом ждут контрнаступления ВСУ, которое может начаться уже в июне.

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Луганск