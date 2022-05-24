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Росія вкотре обстріляла "Азот" з людьми в укриттях: четверо загиблих

Фото: Росія вкотре обстріляла "Азот" t.me/luhanskaVTSA
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська зранку у вівторок, 24 травня, обстріляли завод "Азот" у Сєвєродонецьку. Загинули четверо людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Сьогодні зранку росіяни знов відкрили вогонь по території об’єднання "Азот", де, про це відомо всім, облаштовані декілька бомбосховищ", - розповів він.

Як наслідок, каже Гайдай, загинули чотири людини.

"Одного з них було тяжко поранено в центральній частині міста. Його швидко доставили до гуманітарного штабу і почали надавати допомогу, але поранення виявилось несумісним із життям", - додав очільник регіону.

За словами Гайдая, за три місяці російські окупанти ледве просунулися, тому виміщають свою лють від поразок, обстрілюючи міста.

"Щільність і кількість обстрілів зростає щодня, - каже він. - Ворог усі сили спрямував на захоплення Сєвєродонецька й Лисичанська".

Як повідомлялося, хімзавод "Азот" знаходиться під постійними обстрілами. Буквально 20 травня завод також було обстріляно.

Нагадаємо, нещодавно Гайдай розповів, що російські окупаційні війська не можуть домогтися успіхів у Луганській області і з жахом чекають контрнаступу ЗСУ, який може початися вже в червні.

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Луганськ