Россия обязана соблюдать международное право по защите военнопленных, - госсекретарь США

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

По его словам, Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о том, что гражданам Великобритании, Швеции и Хорватии были предъявлены обвинения так называемыми "властями ДНР".

"Россия и ее марионетки обязаны соблюдать международное гуманитарное право, в том числе права и защиту военнопленных", — заявил Блинкен.

Напомним, накануне появилась информация, что в "верховном суде ДНР" продолжается фейковое судилище над пленными бойцами украинского подразделения "Медведи". В ближайшее время военным огласят "приговор", который может оказаться расстрелом по "местным законам".

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