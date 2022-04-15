Россия может объявить мобилизацию, если не достигнет результатов в войне против Украины, - Вениславский

По словам Вениславского, Россия провалила мобилизацию наемников до войны против нашей страны: военнослужащих массово разрывают контракты и отказываются воевать, а подразделения, которые понесли потери - имеют слабую моральную готовность.

"Чтобы побудить граждан и предоставить юридической возможности для полноценной мобилизации, им необходимо объявить войну", - Вениславский.

По словам депутата, если Россия не сможет продемонстрировать победы в ближайшие недели - она может прибегнуть к объявлению войны и организовать полномасштабную открытую мобилизацию.