Россия объявила сотрудника генконсульства Украины персоной нон грата

Министерство иностранных дел России объявило сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге персоной нон грата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, этот шаг предпринят в ответ на высылку российского представителя во Львове.

В российском дипломатическом ведомстве отметили, что сотрудника генконсульства РФ во Львове "безосновательно" объявили персоной нон грата еще в мае 2019 года. По их словам, Киев не доказал, что деятельность российского дипломата была незаконной.

"В ответ на подобный недружественный и немотивированный шаг Киева российская сторона была вынуждена на основе взаимности объявить persona non grata сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге", - заявили в МИД РФ.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Служба безопасности Украины обещает объявить персонами нон грата международных наблюдателей, которые приехали на "выборы" самопровозглашенных республик на Донбассе.

Кроме того, власти Чехии заявили, что российские хакеры причастны к кибератакам на их Министерство иностранных дел. Атака была совершена еще в июне и была организована Государственным разведывательным управлением РФ.