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Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Финляндии

Фото: Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Финляндии (mid.ru)
Автор: Валерия Полищук

Россия приняла решение выслать двух сотрудников посольства Финляндии в Москве. При этом МИД РФ выразил протест послу Финляндии Антти Хелантерю в связи с выдворением двух сотрудников российского посольства в Хельсинки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

"Российской стороной принято решение о неприемлемости дальнейшего пребывания в Российской Федерации двух сотрудников персонала посольства Финляндии в Москве", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 апреля стало известно, что Финляндия высылает двух сотрудников посольства России в Хельсинки. При этом еще одному аннулировали визу.

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