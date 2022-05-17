ru ua
Вт, 17 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Финляндии

Новина українською →
Москва, Вторник 17 мая 2022 13:26
Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Финляндии Фото: Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Финляндии (mid.ru)
Автор: Валерия Полищук

Россия приняла решение выслать двух сотрудников посольства Финляндии в Москве. При этом МИД РФ выразил протест послу Финляндии Антти Хелантерю в связи с выдворением двух сотрудников российского посольства в Хельсинки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

"Российской стороной принято решение о неприемлемости дальнейшего пребывания в Российской Федерации двух сотрудников персонала посольства Финляндии в Москве", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 апреля стало известно, что Финляндия высылает двух сотрудников посольства России в Хельсинки. При этом еще одному аннулировали визу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Финляндия Российская Федерация Дипломатические отношения
NEWS
ЕК получила все ответы, готовит выводы по заявке на вступление Украины, - Варгели
ЕК получила все ответы, готовит выводы по заявке на вступление Украины, - Варгели
DAILY
"Готовы встречать русских, добро пожаловать, перестреляем всех". Репортаж из военной Одессы
Владислав Красинский, Ростислав Шаправский "Готовы встречать русских, добро пожаловать, перестреляем всех". Репортаж из военной Одессы