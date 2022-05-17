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Росія оголосила персонами нон грата двох співробітників посольства Фінляндії

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Москва, Вівторок 17 травня 2022 13:26
Росія оголосила персонами нон грата двох співробітників посольства Фінляндії Фото: Росія оголосила персонами нон грата двох співробітників посольства Фінляндії (mid.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Росія прийняла рішення вислати двох співробітників посольства Фінляндії в Москві. При цьому МЗС РФ висловило протест послу Фінляндії Антті Хелантерю у зв'язку з видворенням двох співробітників російського посольства в Гельсінкі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС РФ.

"Російською стороною прийнято рішення про неприйнятність подальшого перебування в Російській Федерації двох співробітників персоналу посольства Фінляндії в Москві", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 квітня стало відомо, що Фінляндія висилає двох співробітників посольства Росії в Гельсінкі. При цьому ще одному анулювали візу.

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