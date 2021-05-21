ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Россия объявила о начале серийного производства боевых роботов

Новина українською →
Москва, Пятница 21 мая 2021 17:55
Россия объявила о начале серийного производства боевых роботов Фото: министр обороны России Сергей Шойгу (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

В России началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом. Они якобы способны самостоятельно воевать.

Об этом в интервью российскому телеканалу "Звезда" заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Появились не просто экспериментальные образцы. Началось серийное производство боевых роботов. Роботы, которых можно показывать в фантастических фильмах. Когда он в состоянии самостоятельно воевать", - сказал Шойгу.

Он также добавил, что на сегодня в России занимаются разработкой оружия "завтрашнего дня".

Напомним, до этого в американском Пентагоне заявили, что США впервые в истории одновременно столкнулись с двумя равными себе стратегическими конкурентами с ядерным потенциалом - Россией и Китаем. В связи с этим Вашингтон выступает за обсуждение новых видов вооружений с Москвой, чтобы снизить уровень угрозы "во имя всеобщего блага".

Отметим, ранее США отчитались об обучении Украины противостоять оружию массового поражения, в том числе на фоне применения Россией на территории европейских стран боевого яда "Новичок".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Российская Федерация оружие робот
NEWS
МИД призвал мир отреагировать на приговор украинцу Яцкину в Крыму
МИД призвал мир отреагировать на приговор украинцу Яцкину в Крыму
DAILY
Запад ждет. Почему Украина спешит с реформой НАБУ и Высшего совета правосудия
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Запад ждет. Почему Украина спешит с реформой НАБУ и Высшего совета правосудия