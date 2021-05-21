Россия объявила о начале серийного производства боевых роботов

В России началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом. Они якобы способны самостоятельно воевать.

Об этом в интервью российскому телеканалу "Звезда" заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Появились не просто экспериментальные образцы. Началось серийное производство боевых роботов. Роботы, которых можно показывать в фантастических фильмах. Когда он в состоянии самостоятельно воевать", - сказал Шойгу.

Он также добавил, что на сегодня в России занимаются разработкой оружия "завтрашнего дня".