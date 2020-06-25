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Россия объявила в международный розыск заместителя гендиректора ATR

Новости » Общество     25.06.2020 - 18:59
Россия объявила в международный розыск заместителя гендиректора ATR
Фото: Айдер Муждабаев (facebook.com/ayder.muzhdabaev)

Муждабаева обвиняют в якобы призывах к терроризму

Следственный комитет России объявил в международный розыск заместителя гендиректора крымскотатарского телеканала ATR Айдера Муждабаева. Его обвиняют в якобы публичном оправдании терроризма и призывах к нему.

Об этом сообщили в российском ведомстве.

Следствие уже подготовило материалы для заочного ареста Муждабаева. Против него открыли дело по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Российские власти утверждают, что Муждабаев на своей странице в Facebook разместил тексты с якобы призывами к захвату с применением силы российских граждан, которые находятся на территории Украины, для их обмена на бывшего украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Муждабаев уже прокомментировал объявление в розыск, назвав его "подарком ко Дню крымскотатарского флага", который отмечается 26 июня.

"Как крымский татарин, гражданин и патриот Украины хочу поблагодарить гестапо русского рейха за высокую оценку моего участия в борьбе с ним", - написал он в Facebook.

Напомним, дело против Муждабаєва российские силовики открыли в конце мая.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Российская Федерациярозыск
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