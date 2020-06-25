ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Росія оголосила у міжнародний розшук заступника гендиректора ATR

Новини » Суспільство     25.06.2020 - 18:59
Росія оголосила у міжнародний розшук заступника гендиректора ATR
Фото: Айдер Муждабаєв (facebook.com/ayder.muzhdabaev)

Муждабаєва звинувачують у нібито закликах до тероризму

Слідчий комітет Росії оголосив у міжнародний розшук заступника гендиректора кримськотатарського телеканалу ATR Айдера Муждабаєва. Його звинувачують у нібито публічному виправданні тероризму та закликах до нього.

Про це повідомили в російському відомстві.

Слідство вже підготувало матеріали для заочного арешту Муждабаєва. Проти нього відкрили справу за ч. 2 ст. 205.2 Кримінального кодексу Російської Федерації.

Російська влада стверджує, що Муждабаєв на своїй сторінці у Facebook розмістив тексти з нібито закликами до захоплення з застосуванням сили російських громадян, які знаходяться на території України, для їх обміну на колишнього українського політв'язня Олега Сенцова.

Муждабаєв вже прокоментував оголошення у розшук, назвавши його "подарунком до Дня кримськотатарського прапору", який святкують 26 червня.

"Як кримський татарин, громадянин і патріот України хочу подякувати гестапо русского рейху за високу оцінку моєї участі в боротьбі з ним", - написав він у Facebook.

Нагадаємо, справу проти Муждабаєва російські силовики відкрили наприкінці травня.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Російська Федераціярозыск
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся