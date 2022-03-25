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Россия объявила о "гуманитарных коридорах" в Черном море. Украина назвала это манипуляцией

Новина українською →
Одесса , Пятница 25 марта 2022 17:28
Россия объявила о "гуманитарных коридорах" в Черном море. Украина назвала это манипуляцией Фото: Атакованный корабль в акватории Черного моря (facebook.com)
Автор: RBC.UA

ВМС Украины прокомментировали создание гуманитарного коридора для выхода иностранных судов из украинских портов. В заявлении назвали это очередной манипуляцией РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ВМС в Facebook.

ВМС Украины заявили об очередной манипуляции РФ в связи с созданием гуманитарного коридора для вывода иностранных судов из портов Украины.

"С первых дней вторжения, РФ объявила зоной боевых действий северо-западную часть Черного моря, и в нарушение норм безопасности гражданского судоходства и международного гуманитарного права начала обстрелы иностранных гражданских судов" - говорится в заявлении.

В ВМС отмечают, что создание гуманитарных коридоров не подтвердил ни один российский адмирал.

"Попытки подать себя с гуманной стороны, являются лишь манипуляцией России" - добавляется в заявлении.

Отметим, что в Харькове оккупанты обстреляли людей стоявших в очереди за гумпомощью.

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