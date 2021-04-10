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Россия может обвинить Украину в "нарушении прав русскоязычных", чтобы активизировать агрессию, - Таран

Автор: РБК-Украина

Россия может использовать обвинения в "нарушении прав" русскоязычных граждан на территории Украины для активизации вооруженной агрессии. Вместе с тем, Киев настаивает на урегулировании ситуации на Донбассе мирным путем.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

По его словам, поводом для возобновления активной вооруженной агрессии России против Украины "может стать как спровоцированное обострение обстановки в районе конфликта, так и обвинения Украины в нарушении прав русскоязычных или "новообращенных" граждан России через массовую раздачу паспортов РФ".

"В то же время необходимо отметить, что активизация вооруженной агрессии РФ против Украины является возможной исключительно при условии принятия соответствующего политического решения на высшем уровне в Кремле", - убежден Таран.

Министр подчеркивает, что Украина - миролюбивое государство, которое защищается от агрессии Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что Украина не планирует осуществлять никаких ответов на провокации России на Донбассе. Полномасштабной войны удастся избежать.

Напомним, глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что сообщения, распространены Российской Федерацией о якобы "подготовке Украины к наступлению на Донбасс" не соответствуют действительности.

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Новости Украины Министерство обороны УкраиныРоссийская Федерацияагрессия
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