Россия обвинила Украину в выходе из Минского процесса

Полпред России на переговорах по Донбассу Борис Грызлов обвинил Украину в якобы выходе из Минского процесса. По его словам, украинская сторона отказалась обсуждать политическую часть минского комплекса мер с представителями "ДНР" и "ЛНР".

Об этом он заявил журналистам, передает "Интерфакс".

Грызлов считает, что Киев решил вести переговоры с людьми, "которых сам и назначил".

"Такая позиция фактически означает выход Украины из минского процесса", - сказал он.

Он заявил о срыве со стороны Украины процесса обмена пленными и считает провокацией одностороннее открытие Киевом пунктов пропуска на Донбассе в условиях жары и эпидемии коронавируса.

При этом, по его словам, "решение о прекращении огня Киевом не принято".

Напомним, ранее в МИД Украины заявляли о возможности выхода из минский соглашений. Более того, президент Украины заявлял, что у главы РФ Владимира Путина есть год, чтобы закончить войну на Донбассе.

Отметим, в Верховной Раде заявили о "моральном праве" выйти из минских соглашений.

Ранее источники РБК-Украина сообщили, что глава российской делегации в Минске Борис Грызлов не присутствовал на последних консультациях, хотя и сам обвинил Украину в срыве переговоров.