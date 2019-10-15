Россия обвинила Украину в срыве разведения сил на Донбассе

Представитель России в трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов обвинил Украину в срыве разведения сил на Донбассе. Об этом он заявил по итогам встречи контактной группы в Минске, передают российские СМИ.

По его словам, на прошлой встрече контактная группа согласовала график разведения сил в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября.

"Однако киевская сторона отказалась начинать разведение. Соответственно, "вооруженные силы Донбасса" были вынуждены остаться на прежних позициях. Попытки начать разведение в следующие дни также были сорваны со стороны Киева", - заявил Грызлов.

Напомним, ранее сообщалось, что заседание трехсторонней контактной группы по Донбассу завершилось досрочно, а стороны не смогли согласовать ключевые вопросы. Речь идет о разведении сил, возобновлении выплат и обмене пленными.

Отметим, по версии украинской стороны, разведение сил срывают подконтрольные России незаконные вооруженные формирования. Кроме того, в Офисе президента заявили, что вопрос разведения сил в Золотом отложен.