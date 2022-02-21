Россия обвинила Украину в обстреле пограничного пункта

Федеральная служба безопасности РФ обвинила Украину в обстрелах своих территорий. В России утверждают, что снаряд разрушил пограничный пункт в Ростовской области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Интерфакс.
В спецслужбе заявили, что обстрел произошел около 9:50 в 150 метрах от границы.
"Снаряд, запущенный с территории Украины, 20 февраля утром полностью разрушил место несения службы пограничников в Ростовской области вблизи от госграницы, никто не пострадал", - сообщили российские СМИ, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ России.
Напомним, ранее Россия уже обвиняла Украину в обстрелах в Ростовской области.
Как сообщало РБК-Украина, с начала суток на Донбассе боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня.